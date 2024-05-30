2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası başlıyor

2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası 2-13 Haziran tarihleri arasında Hindistan'da yapılacak. Türkiye'yi organizasyonda satranç bursuyla Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyan uluslararası usta Ekin Barış Özenir temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 16:46
2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 2-13 Haziran tarihlerinde Hindistan'da yapılacak.

Başkent Yeni Delhi'de açık ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda, 43 ülkeden 221 sporcu hamle yapacak.

Türkiye'yi organizasyonda Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıfta satranç bursuyla okuyan 2004 doğumlu uluslararası usta (IM) Ekin Barış Özenir temsil edecek.

Şampiyonada 14'ü büyük usta (GM) 102 ünvanlı sporcu mücadele edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery