Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, sözleşmesi biten Salih Uçan ile görüşme gerçekleştirdi ve taraflar anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaşma sağladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 19:29
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 21:13
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Siyah beyazlı takımda Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez'in katıldığı görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, Salih Uçan ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

İŞTE KAZANACAĞI ÜCRET

Beşiktaş ile 2+1 yıllığına anlaşan Salih Uçan, Beşiktaş'ta 30 milyon TL kazanacak.

METE VARDAR AÇIKLADI!

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery