Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Siyah beyazlı takımda Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez'in katıldığı görüşmeden olumlu sonuç çıktı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş, Salih Uçan ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
İŞTE KAZANACAĞI ÜCRET
Beşiktaş ile 2+1 yıllığına anlaşan Salih Uçan, Beşiktaş'ta 30 milyon TL kazanacak.
METE VARDAR AÇIKLADI!
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.
Siyah beyazlı takımda Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez'in katıldığı görüşmeden olumlu sonuç çıktı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş, Salih Uçan ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
İŞTE KAZANACAĞI ÜCRET
Beşiktaş ile 2+1 yıllığına anlaşan Salih Uçan, Beşiktaş'ta 30 milyon TL kazanacak.
METE VARDAR AÇIKLADI!
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.
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