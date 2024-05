NBA'in eski oyuncusu JJ Redick'in Los Angeles Lakers'ın bir sonraki başantrenörü olarak imza atmasının an meselesi olarak görüldüğü iddia edildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Redick'in Lakers'ın bir sonraki başantrenörü olacağına dair güçlü inancını dile getirdi.



The Dan Patrick Show'da konuşan Haynes, yayınlanan raporların Redick'in bu pozisyon için ön sırada olduğunu ve işe alımın çok yakın olduğunu gösterdiğini öne sürdü:



"Bir sonraki başantrenörlerinin JJ Redick dışında biri olması beni çok şaşırtır. Sürekli JJ Redick'in ismini duyuyorum."



Haynes, Redick'in şimdiden potansiyel yardımcı koçluk adaylarını aradığını ve bu göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bildiğim kadarıyla, kadrosuna katılabilecek ya da katılamayacak bazı yardımcı koçluk adaylarını arayarak arka planda bazı çalışmalar yapıyor. Koçun JJ olacağından oldukça eminim."



Basketbol kariyeri sırasında ve sonrasında sunduğu 'The Old Man and the Three' podcast'inin yanı sıra ESPN'deki analistlik görevinde ortaya sunduğu basketbol IQ'su ile nam yapan Redick'in işe alınması halinde, James Borrego, Sam Cassell ve Jared Dudley'yi koçluk kadrosuna katması bekleniyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU