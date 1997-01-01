Jackson, Shaq'a: "Dediklerimi yaparsan, MVP olursun, şampiyonluk kazanırsın"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski antrenörü Phil Jackson'ın ilk buluşmalarında kendisinden bulunduğu üç talepten bahsetti.



1990'larda Chicago Bulls hanedanının sona ermesinin arkasındaki nedenlerden biri, koç Jackson'ın 1997-98 sezonunda sonra ekiple yollarını ayırmasıydı. Jackson'ın ayrılmasına ne sebep olmuş olursa olsun, kazanma geleneğini Los Angeles Lakers'ta da sürdürecekti.



Jackson LA'e geldiğinde, gündemindeki ilk şeylerden biri yıldızlarıyla oturup konuşmaktı ve Shaq de, Jackson ile ilk toplantısında neler konuştuklarını hatırladı:



"Bir özgeçmiş getirmişti. 'Bunu yap' diyorsa, hepimiz neden bahsettiğini bildiğini biliyorduk. Çünkü her yaz kaybettiğimizde onu Finallerde izlerdik. Onunla ilk tanıştığımda, 'Bak, beni dinlersen, MVP olursun, şampiyonluk kazanırsın. Ben de 'tamam.' dedim. Dediği ilk şey, 'Artık albüm yapmak yok, reklamlarını azalt ve ne diyorsam onu yap.' Ben de kabul ettim. Ve muhtemelen oynadığım en iyi yıllardı. Nasıl kazanacağımıza dair bir formüle sahip olduktan sonra, daha fazlası için resmen daha açtık."



