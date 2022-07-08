Jack Wilshere'den sürpriz karar!

Arsenal ile bir dönem harikalar yaratan Jack Wilshere'den sürpriz bir karar geldi.



İngiliz oyuncu, yaptığı açıklamada futbol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.



JACK WİLSHERE KİMDİR?



Tam adı Jack Andrew Garry Wilshere olan 1 Ocak 1992 doğumlu İngiliz futbolcu Jack Wilshere, 1,72 boyunda. Sol ayağını kullanan 30 yaşındaki yıldız futbolcu orta sahanın merkezinde görev alıyor.



Arsenal altyapısında forma giydiği dönem yıldızı parlayan Wilshere'ın piyasa değeri 33 milyon Euro'ya kadar ulaşmıştı.



Daha sonra sakatlıklarla boğuşan ve kendisine takım bulmakta zorlanan Wilshere'ın adı bir dönem Fenerbahçe ile anılsa da West Ham United'a transfer olmuştu.



Buradan Bournemouth'a geçen Jack Wilshere, son olarak Danimarka Ligi ekiplerinden Aarhus forması giydi.



Kariyerinde toplam 289 maça çıkan Wilshere 20 gol 40 asistlik performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ