Jack Butland: "Bu galibiyeti hak ettik"

Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu mağlup etti. Maçın ardından takım kalecisi Jack Butland açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jack Butland: 'Bu galibiyeti hak ettik'
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14 Mart 2025 02:19
Son güncelleme 14 Mart 2025 02:39
Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından kaleci Jack Butland açıklamalarda bulundu.

Butland, "Bu zor değil. Bu statta, bu atmosferde oynamak tamamen içgüdüsel bir şey. Biz özel bir takımız ve bu galibiyeti hak ettik. Daha bitirici olabilirdik ama çocuklar sonuna kadar savaştı ve taraftarlarımız da bunu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.
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