Jack Butland: 'Bu galibiyeti hak ettik'

Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maçın ardından kaleci Jack Butland açıklamalarda bulundu.
Butland, "Bu zor değil. Bu statta, bu atmosferde oynamak tamamen içgüdüsel bir şey. Biz özel bir takımız ve bu galibiyeti hak ettik. Daha bitirici olabilirdik ama çocuklar sonuna kadar savaştı ve taraftarlarımız da bunu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.
Maçın ardından kaleci Jack Butland açıklamalarda bulundu.
Butland, "Bu zor değil. Bu statta, bu atmosferde oynamak tamamen içgüdüsel bir şey. Biz özel bir takımız ve bu galibiyeti hak ettik. Daha bitirici olabilirdik ama çocuklar sonuna kadar savaştı ve taraftarlarımız da bunu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.