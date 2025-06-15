Jabari Parker, Fenerbahçe'nin radarında

Fenerbahçe, Barcelona'nın bütçe sorunları nedeniyle kadroda tutmayı zorladığı Jabari Parker'ı transfer gündemine aldı.

calendar 15 Haziran 2025 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jabari Parker, Fenerbahçe'nin radarında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen Jabari Parker'ın durumunu yakından takip ediyor.

Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Parker, geçen sezon EuroLeague'de 33 maçta ortalama 10.3 sayı ve 3.9 ribaund, ACB Ligi'nde ise 28 maçta 11.5 sayı ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Ancak Barcelona, yabancı oyuncu kontenjanı ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle Parker'ın yüksek maaşını gözden geçirmeyi değerlendiriyor. Amerikalı forvetin kulüple geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe, Parker'ı, NBA'ye transfer olması beklenen Nigel Hayes-Davis'in yerine potansiyel bir hedef olarak değerlendiriyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.