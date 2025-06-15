Jabari Parker, Fenerbahçe'nin radarında

Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen Jabari Parker'ın durumunu yakından takip ediyor.



Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Parker, geçen sezon EuroLeague'de 33 maçta ortalama 10.3 sayı ve 3.9 ribaund, ACB Ligi'nde ise 28 maçta 11.5 sayı ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



Ancak Barcelona, yabancı oyuncu kontenjanı ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle Parker'ın yüksek maaşını gözden geçirmeyi değerlendiriyor. Amerikalı forvetin kulüple geleceği belirsizliğini koruyor.



Fenerbahçe, Parker'ı, NBA'ye transfer olması beklenen Nigel Hayes-Davis'in yerine potansiyel bir hedef olarak değerlendiriyor.



