İzmirspor'da anlaşma yok

Bölgesel Amatör Lig'de yer alan İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, 3'üncü Lig'de mücadele eden İzmir Çoruhlu FK'nın yarışmacı haklarını devralma konusunda anlaşma sağlayamadı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz İzmirspor ile İzmir Çoruhlu FK arasında, profesyonel ligde yer alma hedefi doğrultusunda bir süredir devam eden birleşme ve devir görüşmeleri, beklenen uyumun sağlanamaması nedeniyle olumsuz sonuçlanmıştır. Mevcut koşullar altında tarafların ortak bir noktada buluşması mümkün olmamıştır. İzmirspor olarak, 102 yıllık geçmişimize ve camiamızın değerlerine yakışır şekilde, yeniden profesyonel liglerde yer almak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.