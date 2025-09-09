09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya "tek ruh" çıktı

İzmir'in kadınlar voleybol liglerindeki 5 temsilcisi kentin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de ilk kez bir araya geldi.

calendar 09 Eylül 2025 16:01 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya 'tek ruh' çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'deki kadın voleybol takımları, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla "karma takımla" sahaya çıktı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo ev sahipliğinde Altınordu, Aras Kargo, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka spor kulüpleri kadın voleybol takımları, "Tek Ruh, Tek Takım, 9 Eylül" sloganıyla Atatürk Voleybol Salonu'nda bir araya geldi.

Parkede, Türk bayrağı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini açan sporcular, daha sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.


Etkinlik öncesi konuşma yapan Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, kentin farklı renklerini aynı sahada buluşturduklarını söyledi.

Takımların başantrenörleri de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından 5 kulüpten oyuncular, 2 takımla sahaya çıktı ve dostluk maçı yaptı.

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir de karma takımda oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.