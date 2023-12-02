Ivo Vieira: ''Güçlü bir takıma karşı oynadık''

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira: ''Güçlü bir takıma karşı oynadık''
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02 Aralık 2023 23:19
Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında 2-0 kaybettikleri Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kalitesine değinen Vieira, "Güçlü bir takıma karşı zor bir maç oynadık. İlk yarıda oyunu tuttuğumuzu düşünüyorum. Birlikte durduk ve daha organizeydik. Bu organizasyonla pozisyonlar bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık ama iki gol yedik. Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takımla karşılaştık. Önümüzdeki maça bakacağız." diye konuştu.

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