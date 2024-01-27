Ivo Vieira: "Galibiyeti çok istiyorduk ama olmadı"

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira berabere biten Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira: 'Galibiyeti çok istiyorduk ama olmadı'
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27 Ocak 2024 20:28
Son güncelleme 27 Ocak 2024 23:51
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, Alanyaspor maçında 3 puan beklediklerini ancak bir puan aldıklarını söyledi.

Vieira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım arasında dengeli bir mücadele geçtiğini belirtti.

Maçta ilk gol şansını kendilerinin bulduğunu anlatan Vieira, "Maalesef bunu gole çeviremedik. Sonra rakip de oyuna ortak oldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda ise ilk golü biz bulduk. Çok mutluyduk ama maalesef skoru koruyamadık. Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Vieira, kendilerinin öne geçtikten sonra rakip takımın daha çok çalıştığını ve bunun da rakibe beraberlik golünü getirdiğini kaydetti. 

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