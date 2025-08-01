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Iverson: "Antreman yapmadığımı mı sanıyorsunuz?"

NBA efsanesi Allen Iverson, kariyerinde en çok alıntılanan ifadelerden biri olan "practice" (antrenman) repliğini yeniden gündeme taşıdı.

calendar 01 Ağustos 2025 11:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Iverson: 'Antreman yapmadığımı mı sanıyorsunuz?'
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NBA efsanesi Allen Iverson, kariyerinde en çok alıntılanan ifadelerden biri olan "practice" (antrenman) repliğini yeniden gündeme taşıdı.

The No Flukes Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte genç sporculara hitap eden Iverson, yıllardır peşini bırakmayan o ünlü "practice" açıklamasına değindi:

"All-Star, All-NBA, Hall of Famer, Tüm Zamanların En İyi 75 Oyuncusundan Biri… Benim antreman yapmadığımı mı sanıyorsunuz?" diyen Iverson, "Eğer gerçekten antrenman yapmadıysam, bu ne kadar iyi olduğumu gösterir," sözleriyle kalabalığı güldürdü.


Her ne kadar Iverson 14 yıllık kariyerinde bir şampiyonluk yüzüğü takamamış olsa da, yeni nesil guardlar üzerindeki etkisi hâlâ hissediliyor.

Orijinal "practice" çıkışı, Iverson'ın 2002 yılında kaçırdığı bir antrenman sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme gelmişti.

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