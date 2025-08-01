NBA efsanesi Allen Iverson, kariyerinde en çok alıntılanan ifadelerden biri olan "practice" (antrenman) repliğini yeniden gündeme taşıdı.The No Flukes Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte genç sporculara hitap eden Iverson, yıllardır peşini bırakmayan o ünlü "practice" açıklamasına değindi:diyen Iverson,sözleriyle kalabalığı güldürdü.Her ne kadar Iverson 14 yıllık kariyerinde bir şampiyonluk yüzüğü takamamış olsa da, yeni nesil guardlar üzerindeki etkisi hâlâ hissediliyor.Orijinal "practice" çıkışı, Iverson'ın 2002 yılında kaçırdığı bir antrenman sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme gelmişti.