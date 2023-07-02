Ivan Perisic, Fenerbahçe'ye çok yakın

Tottenham'dan ayrılmak isteyen Ivan Perisic'le ilgilenen Fenerbahçe'nin anlaşmaya en yakın takım olduğu bildirildi.

, Fotoğraf; EPA
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Ivan Perisic, Fenerbahçe'ye çok yakın
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02 Temmuz 2023 11:01
Fenerbahçe, fırsat çıkması halinde savunmanın soluna takviye yapmayı planlıyor.

İngiliz basını, Antonio Conte döneminde Tottenham'a imza atan ancak umduğunu bulamayan Ivan Perisic'in ayrılmak istediğini duyurdu. 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun Tottenham ile 1 sezonluk daha sözleşmesi var ancak Hırvat oyuncunun yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun planlarında olmadığı belirtiliyor.

İngilizler, Fenerbahçe'nin Hırvat yıldıza çok yakın olduğunu belirterek, "Tottenham adına onu satmak için en uygun zaman. Fenerbahçe onu almak için yaklaşan kulüplerden biri. Suudi Arabistan'dan da teklifler var. Çok yönlü bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin yoğun ilgi göstermesi çok enteresan. Haftada 180 bin Sterlin kazanan bir oyuncu ve yüksek maaşla gitmesine izin verilebilir." ifadelerine yer verdi.

HEM KANAT HEM BEK

Kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayan yıldız futbolcu, son yıllarda daha çok sol bekte görev yapmaya başladı. Perisic, geride kalan sezonda ise sıklıkla 3'lü savunmalı sistemde sol kanat beki olarak oynadı.

1 GOL, 12 ASİST

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 44 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu 1 gol attı ve 12 asist yaptı. 

 

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