Itoudis: 'Daha güçlü döneceğiz'

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.



Dimitris Itoudis yaptığı açıklamada, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Önemli bir rekabet ve güzel bir seriydi. Bu sene iki hedefimizi son saniyelerle kaybettik. Önemli sakatlıklara rağmen burada olmayı başardık. Böyle bir maçtan sonra nerede olduğumuzu gördük." dedi.



Ayrıca, "Kötü anlar yaşadık. Geçen sene kazandığımız kupayı kaybettik. Çok yetenekli bir takıma karşı istediğimizi yapamadık. Yeni bir takımız. Yönetim ve taraftarımızla bir arada olmaya çalıştık. Herkese teşekkür ediyorum. Finale kalamadığımız için üzgünüm. Daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.





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