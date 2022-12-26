Itoudis: 'Biz geri geliyoruz'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes karşısında alınan 93-90'lık galibiyetin ardından konuştu.



Kısa bir değerlendirme yapan Yunan başantrenör şu ifadeleri kullandı;



"Maçın çoğunluğunu kontrol ettik. Farklı durumları kontrol etmeyi başardık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Anadolu Efes, 4. çeyrekte geri döndü. Biz çok güvenli görünüyorduk. Tüm krediyi oyunculara veriyorum. Biz tekrar geri geliyoruz. Psikolojik olarak bizim için çok zordu. Anadolu Efes, harika bir takım, onlarla çok maç yapacağız. Taraftara destek için teşekkür ediyorum."





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