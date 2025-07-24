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İtalya, Millet Ligi'nde namağlup yarı finalde!

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, adını yarı finale yazdırdı.

calendar 24 Temmuz 2025 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalya, Millet Ligi'nde namağlup yarı finalde!
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FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi.

İtalya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İtalya, yarı finalde, TSİ 21.00'de oynanacak Polonya-Çin mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Giovannini, Cambi, Nervini)

ABD: Rettke, Franklin, M. Skinner, Poulter, A. Skinner, Igiede (Rodriguez, Eggleston, Samedy, Lanier, Franklin)

Setler: 25-22, 25-21, 28-26

Süre: 93 dakika

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