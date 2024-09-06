UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, sahasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki maçı İtalya 3-1'lik skorla kazandı.



Fransa, henüz 14. saniyede Bradley Barcola ile öne geçti. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Federico Dimarco, 50. dakikada Davide Frattesi ve 74. dakikada Giacomo Raspadori attı.



Bu sonucun ardından İtalya, gruba 3 puanla başladı. Fransa, ilk maçta puan alamadı.



İtalya, grubun bir sonraki maçında İsrail deplasmanına gidecek. Fransa, Belçika'yı konuk edecek.





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