09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-3
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

İtalya'dan grupta ilk galibiyet!

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında İtalya, konuk ettiği Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 09 Haziran 2025 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya'dan grupta ilk galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında İtalya, Moldova'yı konuk etti.

MAPEI Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 2-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Giacomo Raspadori ve 50. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alan İtalya, puanını 3'e yükseltti.

Gruptaki 3 maçını da kaybeden Moldova'nın ise puanı bulunmuyor.

İtalya, gruptaki bir sonraki maçında 5 Eylül'de Estonya'yı konuk edecek. Moldova ise 5 Eylül'de İsrail'i ağırlayacak.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.