2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında İtalya, Moldova'yı konuk etti.



MAPEI Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 2-0 kazandı.



İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Giacomo Raspadori ve 50. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.



Bu sonuçla birlikte grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alan İtalya, puanını 3'e yükseltti.



Gruptaki 3 maçını da kaybeden Moldova'nın ise puanı bulunmuyor.



İtalya, gruptaki bir sonraki maçında 5 Eylül'de Estonya'yı konuk edecek. Moldova ise 5 Eylül'de İsrail'i ağırlayacak.



