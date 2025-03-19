İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2025 14:51
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.   TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve İsviçre Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Heidi Beha yer aldı. Karşılama esnasında TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da hazır bulundu.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda federasyonlar arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery