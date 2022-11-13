İstiklal Caddesi'nde patlama

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok.

Haber; NTV, Fotoğraf; DHA
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İstiklal Caddesi'nde patlama
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13 Kasım 2022 16:47
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına da kapatıldı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; İstiklal Caddesi'nde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

"KAN İHTİYACI YOK"

Kızılay Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

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