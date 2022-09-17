Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İstanbulspor ile oynanacak maçta kulübedeki yerini alamayacak. Ismael'in yerine Adam Murray takımın başında kulübeye geçecek.
ISMAEL FENERBAHÇE MAÇIYLA DÖNECEK
Siyah-beyazlı takımın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, İstanbulspor maçında tribünde olacak. Ismael, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte görev yerine dönecek.
ISMAEL FENERBAHÇE MAÇIYLA DÖNECEK
Siyah-beyazlı takımın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, İstanbulspor maçında tribünde olacak. Ismael, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte görev yerine dönecek.