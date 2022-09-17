İşte Valerien Ismael'in dönüş maçı

Beşiktaş'ta cezalı olan teknik direktör Valerien Ismael, cezasını İstanbulspor maçıyla birlikte çekmiş olacak. İşte Ismael'in dönüş maçı...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Valerien Ismael'in dönüş maçı
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17 Eylül 2022 10:49
Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İstanbulspor ile oynanacak maçta kulübedeki yerini alamayacak. Ismael'in yerine Adam Murray takımın başında kulübeye geçecek.

ISMAEL FENERBAHÇE MAÇIYLA DÖNECEK

Siyah-beyazlı takımın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, İstanbulspor maçında tribünde olacak. Ismael, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte görev yerine dönecek. 

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