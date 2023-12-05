İşte Türkiye Kupası'nda günün toplu sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başladı. İşte günün sonuçları.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye Kupası'nda günün toplu sonuçları
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05 Aralık 2023 23:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, oynanan maçlarla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Kupada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3

Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1

Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0

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