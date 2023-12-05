İşte Türkiye Kupası'nda günün toplu sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, oynanan maçlarla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Kupada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Kupada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0
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