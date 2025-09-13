İşte Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması!

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
17:00
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
17:00
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
17:00
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
20:00
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
16:00
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
16:00
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
19:00
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
19:00
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
16:30
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
16:30
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
16:30
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
16:30
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
16:30
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
19:30
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
1-041'
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
17:00
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
17:00
13 Eylül
Everton-Aston Villa
17:00
13 Eylül
Fulham-Leeds United
17:00
13 Eylül
Newcastle-Wolves
17:00
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
19:30
13 Eylül
Brentford-Chelsea
22:00
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
0-09'
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
17:15
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
22:00
13 Eylül
Cagliari-Parma
16:00
13 Eylül
Juventus-Inter
19:00
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
21:45
13 Eylül
Nice-Nantes
18:00
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
22:05
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
17:30
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
19:45
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
19:45
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
22:00
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
22:00
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
0-150'
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
1-149'
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-151'
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
21:30
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
17:00
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
19:15
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
21:45
13 Eylül
Altach-LASK
18:00
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
18:00
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
18:00
13 Eylül
Thun-Basel
19:00
13 Eylül
FC Zürich-Servette
19:00
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
21:30
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
17:30
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
17:30
13 Eylül
FC Porto-Nacional
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
1-147'
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
16:45
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
16:45
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-040'
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
1-142'
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
1-041'
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
17:00
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
17:00
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
17:00
13 Eylül
Swansea City-Hull City
17:00
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
17:00
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
17:00
13 Eylül
Wrexham-QPR
17:00
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
1-041'
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
0-039'
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
17:00
13 Eylül
Barnsley-Reading
17:00
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
17:00
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
17:00
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
17:00
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
17:00
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
17:00
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
17:00
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
17:00
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
0-010'
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-010'
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
16:00
13 Eylül
Modena-Bari
16:00
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
16:00
13 Eylül
Pescara-Venezia
16:00
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
18:15
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
20:30
13 Eylül
Cadiz-Eibar
17:15
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
17:15
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
19:30
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
22:00
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
17:30
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
15:30
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
21:00
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
19:00
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
19:00
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
16:00
13 Eylül
Leixoes-Farense
17:30
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
15:30
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
15:30
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
15:30
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
16:00
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
16:00
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
16:30
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
16:30
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
16:30
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
16:30
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
19:00
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
19:00
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
19:00
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
19:00
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
19:00
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
19:00
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
16:00
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
17:00
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
19:00
13 Eylül
Egersund-Stabaek
17:00
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
17:00
13 Eylül
Ranheim-Aasane
17:00
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
17:00
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
17:00
13 Eylül
Start-Kongsvinger
17:00
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
15:45
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
18:30
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
21:15
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
17:00
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
17:00
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
17:00
13 Eylül
Rangers-Hearts
17:00
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
19:45
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
17:00
13 Eylül
Ayr United-Ross County
17:00
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
17:00
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
17:00
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
18:00
13 Eylül
Atromitos-Aris
20:00
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
20:00

İşte Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması!

Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,73 oldu.

13 Eylül 2025 13:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması!






Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,73 oldu. 

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 213 transfere imza atarken alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,73 olarak gerçekleşti. Geçen sezon bu ortalama 26,5 olarak göze çarptı. 



Transferde en yüksek yaş ortalaması 29 ile bu sezon 4 transfer yapan Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 27,38 ile Kayserispor, 27,36 ile de Fatih Karagümrük takip etti. 

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,87 ile Trabzonspor yakaladı.

Karadeniz temsilcisini 24 ortalamayla Eyüpspor ve 24,18 ortalamayla Samsunspor izledi.

- En yaşlısı Paulo Victor

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Alanyaspor'un kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Paulo Victor oldu.

Alanyaspor'un renklerine bağladığı 38 yaşındaki file bekçisi, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 213 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.

Kayseri temsilcisi, Adana Demirspor'dan 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'i transfer etti.

Ligde yapılan transferler arasında en yaşlı ve en genç isimler, kaleci olarak ön plana çıktı.

- Yaş ortalamaları 

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

Takım Transfer sayısı Yaş Ortalaması
Trabzonspor 8 23,87
Eyüpspor 16 24
Samsunspor 11 24,18
Konyaspor 7 24,42
Başakşehir 12 24,5
Alanyaspor 13 25,07
Kasımpaşa 11 25,36
Beşiktaş 12 25,41
Çaykur Rizespor 10 25,5
Göztepe 9 25,66
Fenerbahçe 10 25,7
Antalyaspor 17 26,23
Gaziantep FK 13 26,38
Gençlerbirliği 18 26,44
Kocaelispor 18 26,83
Fatih Karagümrük 11 27,36
Kayserispor 13 27,38
Galatasaray 4 29
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
