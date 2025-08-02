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İşte Mourinho'nun katılmama sebebi!

Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesine, bir tek teknik direktör Jose Mourinho katılmadı.

calendar 02 Ağustos 2025 10:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
İşte Mourinho'nun katılmama sebebi!
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Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesine katılmayan Mourinho'nun katılmama sebebi ortaya çıktı.

Chobani ile dev bir sponsorluk anlaşmasına varan Fenerbahçe'de, anlaşmanın galası Mourinho'nun konakladığı otelde yapıldı.

Jose Mourinho, müsaitti ama Feyenoord maçına çalıştığı için salona 5 dakikalığına bile uğramadı

Porto ve Inter ile Devler Ligi şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Jose Mourinho, gözünü tamamen kararttı, bu sezon Fenerbahçe'yi de bir Şampiyonlar Ligi takımı yapmaya çalışıyor. Portekizli teknik adam, bu uğurda dış dünya ile iletişimini tamamen kesti, sadece Feyenoord ile 6 Ağustos'ta oynanacak kritik ön eleme maçına odaklandı.

BİR TEK JOSE KATILMADI


Özel Biri, antrenmanların dışındaki tüm vaktini de Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord'u analiz etmekle geçiriyor. Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesinde tüm Fenerbahçe camiası Başkan Ali Koç'un önderliğinde bir aradaydı. Etkinlik, Mourinho'nun da konakladığı Four Seasons Otel'de düzenlendi.

5 DAKİKA BİLE UĞRAMADI

Gözler, Jose'yi aradı. Portekizli teknik adamın hiç değilse 5 dakika selam vermek için odasından etkinliğin yapıldığı salona inmesi beklendi. Ancak Mourinho, "Feyenoord maçına çalışıyorum. İnemem" diye haber gönderdi. Başkan Ali Koç, Special One'ı "Futbol dışında dünyanın en sıkıcı insanı" diye tanımlamıştı.



 
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