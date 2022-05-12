İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe'de hem heyecan var hem de değişim sancıları...



Heyecanın sebebi, teknik adamlığa dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus'un getirilecek olması. Ki, bu konuda Başkan Ali Koç uzun süredir mesai harcıyor, Portekiz'e seferler düzenliyordu.



Görüşmelerin olumlu sonuç verdiği Brezilya basınında yer aldı, Jesus ve ekibiyle iki sezon için el sıkışıldı. Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik adama ve ekibine yıllık 7 milyon avro verecek ve sözleşme süresi de iki yıl.



Resmi açıklama da Fatih Karagümrük maçı sonrası.



CEP YAKAN İKİ İSİM



Gelen kısmında bunlar yaşanırken takımdan da gidecekler var. Maliyet açısından bakıldığında sarı lacivertlileri zorlayacak iki isim görünüyor. Onlar da Mesut Özil ve Luiz Gustavo.



Yönetim yeni sezonda düşünmediği ve yıllık maliyeti 7 milyon avroyu aşan iki isimle görüşerek, yollarını ayırmayı planlıyor. Özil, MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC'nin teklifine sıcak bakmıyor.



Bir yılı daha bulunan Gustavo'yu da Fransız ekibi Lens istiyor ama bonservis bedeli ödemeden. Ona da yönetim soğuk.



