İşte Galatasaray'ın Kyle Walker-Peters teklifi!

Galatasaray, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters için 6 milyon euro teklif etti. İngiliz ekibi 8 milyon euro istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Galatasaray'ın Kyle Walker-Peters teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 08:21
Emerson Royal'ın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın gündemine gelen sağ bek Kyle Walker-Peters için kulübü Southampton 8 milyon euro istedi.

Sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki futbolcu için talep edilen bu rakam yüksek bulunurken, sarı-kırmızılıların son olarak bonuslarla beraber 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. İngiliz sağ bekin Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istediği belirtildi.

Okan Buruk'un çok istediği Kyle Walker-Peters'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Southampton'da bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery