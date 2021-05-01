İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği kafilesi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı
Sarı kırmızılılarda Heny Onyekuru ve Yedlin de kadroda yer aldı.
Fatih Öztürk, Luyindama, Etebo, Ozonwafor, Ankara'ya götürülmedi
Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.
Sarı kırmızılılarda Heny Onyekuru ve Yedlin de kadroda yer aldı.
Fatih Öztürk, Luyindama, Etebo, Ozonwafor, Ankara'ya götürülmedi
Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.