İşte Fenerbahçe'nin William Carvalho için teklifi!

Fenerbahçe'nin, Real Betis'te forma giyen William Carvalho için, Portekizli futbolcunun İspanyol ekibinde kazandığı 2.5 milyon euro'dan daha fazla maaş teklif ettiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Fenerbahçe'nin William Carvalho için teklifi!
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19 Haziran 2022 17:01
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un transfer edilmesini istediği isimlerden biri olan William Carvalho için yapılan teklif ortaya çıktı.

Estadio Deportivo'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin önerdiği rakam net olarak belirtilmezken, teklifin 30 yaşındaki futbolcunun Real Betis'te kazandığı maaştan daha fazla olduğu aktarıldı.

3.5 MİLYON EURO BEKLİYOR

Tecrübeli yıldızın Real Betis'ten yıllık 2.5 milyon euro ve bonuslar kazandığı hatırlatılırken, tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe'den gelen daha yüksek teklife de sıcak bakmadığı ve yıllık ücret beklentisinin 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.

Öte yandan Real Betis'in de 2018'de bonservisine 20 milyon euro ödediği William Carvalho için en az 10 milyon euro beklediği ifade edildi. İspanyol ekibinin de şu ana kadar gelen teklifleri tıpkı Portekizli futbolcu gibi yeterli bulmadığı vurgulandı.

ROTA WILLIAN ARAO

Fenerbahçe'nin de bu gelişmenin ardından Jorge Jesus'un orta saha adaylarından biri olan Willian Arao'yu gündemine aldığı ve Arao'nun maliyetinin William Carvalho kadar olmayacağı kaydedildi. 



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