İşte Fenerbahçe'nin William Carvalho için teklifi!

3.5 MİLYON EURO BEKLİYOR

ROTA WILLIAN ARAO

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un transfer edilmesini istediği isimlerden biri olan William Carvalho için yapılan teklif ortaya çıktı.Estadio Deportivo'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin önerdiği rakam net olarak belirtilmezken, teklifin 30 yaşındaki futbolcunun Real Betis'te kazandığı maaştan daha fazla olduğu aktarıldı.Tecrübeli yıldızın Real Betis'ten yıllıkvekazandığı hatırlatılırken, tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe'den gelen daha yüksek teklife de sıcak bakmadığı ve yıllık ücret beklentisininolduğu belirtildi.Öte yandan Real Betis'in de 2018'de bonservisineödediği William Carvalho için en azbeklediği ifade edildi. İspanyol ekibinin de şu ana kadar gelen teklifleri tıpkı Portekizli futbolcu gibi yeterli bulmadığı vurgulandı.Fenerbahçe'nin de bu gelişmenin ardından Jorge Jesus'un orta saha adaylarından biri olan'yu gündemine aldığı ve Arao'nun maliyetinin William Carvalho kadar olmayacağı kaydedildi.