Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
Belçika ekibi, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başladı. Union Saint-Gilloise bu turda Lugano'yu 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kaldı.
Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde; Toulouse, Liverpool ve LASK Linz ile E Grubu'nda yer aldı. Bu grupta 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Alexander Blessin'in ekibi, grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Union Saint-Gilloise, Alman ekibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı. Belçika temsilcisi, deplasmanda ise Frankfurt'u 2-1 mağlup etti ve Konferans Ligi son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki ilk maç 7 Mart'ta Belçika'da, rövanş karşılaşması ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
İşte Union Saint-Gilloise'nin Avrupa'da aldığı sonuçlar:
UEFA Avrupa Ligi play-off
Union Saint-Gilloise 2-0 Lugano
Lugano 0-1 Union Saint-Gilloise
UEFA Avrupa Ligi grupları:
Union Saint-Gilloise 1-1 Toulouse
Liverpool 2-0 Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise 2-1 LASK
LASK 3-0 Union Saint-Gilloise
Toulouse 0-0 Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise 2-1 Liverpool
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off
Union Saint-Gilloise 2-2 Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt 1-2 Union Saint-Gilloise
LİGDE NE YAPTILAR?
Union Saint-Gilloise, ligde ise 26 maç sonunda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 62 puan topladı. Union Saint-Gilloise, topladığı 62 puanla şu anda Belçika Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Belçika Ligi'nde ikinci yer alan Anderlecht'in puanı ise 54.
TEKNİK DİREKTÖRÜ ANTALYA'DA OYNADI!
Union Saint-Gilloise'yi 50 yaşındaki teknik adam Alexander Blessin çalıştırıyor. Kariyerinde Leipzig'in altyapısında çalışan, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarını çalıştıran Blessin, birinci adam olarak Oostende ve Genoa'da görev yaptı. 50 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde 2001-2002 arası yaklaşık 5 ay Antalyaspor forması giymişti.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Belçika ekibinin sezon başında Lugano'dan 4 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Muhammed Amoura, performansıyla dikkat çekiyor. Amoura, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 21 gol, 6 asistlik katkı verdi.
Union Saint-Gilloise'de bir diğer dikkat çeken isim ise 10 numara mevkinde forma giyen İspanyol Cameron Puertas. Puertas, bu sezon 26 maçta 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
Belçika ekibi, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başladı. Union Saint-Gilloise bu turda Lugano'yu 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kaldı.
Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde; Toulouse, Liverpool ve LASK Linz ile E Grubu'nda yer aldı. Bu grupta 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Alexander Blessin'in ekibi, grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Union Saint-Gilloise, Alman ekibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı. Belçika temsilcisi, deplasmanda ise Frankfurt'u 2-1 mağlup etti ve Konferans Ligi son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki ilk maç 7 Mart'ta Belçika'da, rövanş karşılaşması ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
İşte Union Saint-Gilloise'nin Avrupa'da aldığı sonuçlar:
UEFA Avrupa Ligi play-off
Union Saint-Gilloise 2-0 Lugano
Lugano 0-1 Union Saint-Gilloise
UEFA Avrupa Ligi grupları:
Union Saint-Gilloise 1-1 Toulouse
Liverpool 2-0 Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise 2-1 LASK
LASK 3-0 Union Saint-Gilloise
Toulouse 0-0 Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise 2-1 Liverpool
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off
Union Saint-Gilloise 2-2 Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt 1-2 Union Saint-Gilloise
LİGDE NE YAPTILAR?
Union Saint-Gilloise, ligde ise 26 maç sonunda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 62 puan topladı. Union Saint-Gilloise, topladığı 62 puanla şu anda Belçika Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Belçika Ligi'nde ikinci yer alan Anderlecht'in puanı ise 54.
TEKNİK DİREKTÖRÜ ANTALYA'DA OYNADI!
Union Saint-Gilloise'yi 50 yaşındaki teknik adam Alexander Blessin çalıştırıyor. Kariyerinde Leipzig'in altyapısında çalışan, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarını çalıştıran Blessin, birinci adam olarak Oostende ve Genoa'da görev yaptı. 50 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde 2001-2002 arası yaklaşık 5 ay Antalyaspor forması giymişti.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Belçika ekibinin sezon başında Lugano'dan 4 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Muhammed Amoura, performansıyla dikkat çekiyor. Amoura, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 21 gol, 6 asistlik katkı verdi.
Union Saint-Gilloise'de bir diğer dikkat çeken isim ise 10 numara mevkinde forma giyen İspanyol Cameron Puertas. Puertas, bu sezon 26 maçta 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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