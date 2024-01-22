İşte Bayern Münih'in, Trippier'e ödeyeceği maaş

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Bayern Münih gözünü Newcastle forması giyen yıldız oyuncuya çevirmişti.



ÖDEYECEĞİ RAKAMLAR BELLİ OLDU



Alman basınında çıkan haberlere göre Bayern Münih, Newcastle United'ın kaptanı Kieran Trippier'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberin detaylarında Newcastle United, Bayern Münih'ten gelecek 13-14 milyon euroluk bir teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.



Ayrıca Bayern Münih, 33 yaşındaki İngiliz sağ bek için senelik 8-9 milyon euroluk bir maaş teklifi de sunacak.



28 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Newcastle United formasıyla 28 resmi maça çıkan Kieran Trippier bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı sağladı.



