İşte Bayern Münih'in, Trippier'e ödeyeceği maaş

Bayern Münih, kadrosuna katmak istediği Kieran Trippier için maaş bütçesini belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Bayern Münih'in, Trippier'e ödeyeceği maaş
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22 Ocak 2024 21:14
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Bayern Münih gözünü Newcastle forması giyen yıldız oyuncuya çevirmişti.

ÖDEYECEĞİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Alman basınında çıkan haberlere göre Bayern Münih, Newcastle United'ın kaptanı Kieran Trippier'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Newcastle United, Bayern Münih'ten gelecek 13-14 milyon euroluk bir teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

Ayrıca Bayern Münih, 33 yaşındaki İngiliz sağ bek için senelik 8-9 milyon euroluk bir maaş teklifi de sunacak.

28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 28 resmi maça çıkan Kieran Trippier bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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