İşte Amiri için istenen bonservis

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nadiem Amiri için Bayer Leverkusen'in bonservis beklentisi ortaya çıktı.



Alman basınında yer alan haberde, Amiri'yi 2019 yılında Hoffenheim'den 9 milyon euro'ya kadrosuna katan Bayer Leverkusen'in, Beşiktaş'tan da aynı rakamı talep ettiği aktarıldı.



Beşiktaş'ın ise teklifinin 9 milyon euro'nun çok altında olduğu ve transfer için anlaşmanın uzak olduğu ifade edildi.



Öte yandan Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Gerardo Seoane ise, 25 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon takımda şans bulmasının zor olduğunu açıkladı. Seoane, "Nadiem, gelecek sezon istediği süreyi alamayacağını biliyor. Eğer onun için ikna edici bir şey olursa, bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Burada kalırsa daha fazla çalışırız" dedi.



CEYHUN KAZANCI'DAN AÇIKLAMA



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında Amiri için, "Nadiem Amiri gündemimizde ama kolay transfer değil. Bayer Leverkusen'de son maçta oynadı. Görüşmelerimiz sürüyor." sözlerini kullanmıştı.





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