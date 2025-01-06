İşte Al Musrati için istenen rakam

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın görevi bırakması sonrasında geçiş döneminde bir süre başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, seçim sürecinde Al Musrati'nin satış konusuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.



Yücel, Al Musrati'ye Arabistan'dan büyük bir teklifin geldiğini, görüşmelerin seçim ertesine kaldığını söylemişti. Suudi kulübü Al Fateh'in talip olduğu Al Musrati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



10 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR



Suudi ekibi, Al Fateh Siyah-Beyazlı takıma 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro şarta bağlı bonservis ve 2 milyon Euro da bonus olmak üzere 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Siyah-Beyazlı yönetimin de Musrati'nin satışına sıcak baktığı ancak Suudi ekibinin ligde son sırada olmasından dolayı şarta bağlı satın alma opsiyonunu kaldırmak istediği öğrenildi.



DEĞERİ 11 MİLYON EURO



Beşiktaş ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcuya 11 milyon Euro değer biçiliyor. Al Musrati, 12 milyon Euro ile Beşiktaş'ın en pahalı transferi olma özelliğini taşıyor.







PERFORMANSI



Libyalı ön libero bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol kaydetti.



