İşte 34. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı."Ekranı göster.""Monitöre geliyorum, doğru mu?""Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim. Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens'in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?""Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım."