06 Mayıs
Inter-Barcelona
22:00
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
0-154'
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
2-1
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

İşte 34. haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de 34. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

calendar 06 Mayıs 2025 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 20:14
Haber: Sporx.com
İşte 34. haftanın VAR kayıtları!
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06 Mayıs 2025 20:00
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 20:14
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı.

Galatasaray - Sivasspor maçında Sivasspor'un iptal edilen golü

VAR: "Ekranı göster."

Ozan Ergün: "Monitöre geliyorum, doğru mu?"

VAR: "Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim. Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens'in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?"

Ozan Ergün: "Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım."

İşte haftanın VAR kayıtları:


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