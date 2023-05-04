İstanbulspor'un Galatasaray maçı talebine Beşiktaş'tan veto!

İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Vodafone Park'ta oynamak adına başvuruda bulundu.
Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.
BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ
İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park'ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi.
Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.
BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ
İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park'ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi.
Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.