İstanbulspor: ''Rize'ye 3 puan için gelmiştik''

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Vural Önen, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Vural Önen, son vuruşlarda etkili olamadıklarını belirtti.



Maçtan beklentinin fazla olduğunu vurgulayan Önen, "Rize'ye üç puan için gelmiştik. Maçta erken gol yedik. Top bizdeydi. Yüzde 58 topa sahiptik. Sağdan soldan atak yaptık ama şutlarımız kaleyi bulamayınca maçı kaybettik. Pozitif olan takımımızın iyi oynamasıydı. Devre arasını iyi değerlendirip bir sonraki maça ona göre hazırlık yapacağız." şeklinde konuştu.









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