İstanbulspor - Galatasaray maçının stadyumu belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray maçının hangi stadyumda oynanacağı belli oldu.



Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi ekiplerle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan İstanbulspor, Olimpiyat Stadyumu'nun Şampiyonlar Ligi finali dolayısıyla bakıma girmesinin ardından Galatasaray maçını oynayacağı yeni bir stadyum arayışlarına başladı.



Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park da gündeme gelirken, maçın oynanacağı stadyum kesinlik kazandı. İstanbulspor - Galatasaray karşılaşması, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.



İki takım arasındaki müsabaka 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.





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