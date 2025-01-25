İstanbulspor, Amed SK'yi tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla yendi.
Maçtaki tek golü 48. dakikada Kerem Şen attı.
MAÇ SONRASI OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi.
Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 9 maç sonra yenilerek 11. sırada kaldı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla yendi.
Maçtaki tek golü 48. dakikada Kerem Şen attı.
MAÇ SONRASI OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi.
Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 9 maç sonra yenilerek 11. sırada kaldı.