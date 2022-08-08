İstanbulspor, 7 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor, 7 futbolcusunun sözleşmesini uzattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımız İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilemiştir." denildi.
Açıklamada, "Değerli futbolcularımıza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımız İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilemiştir." denildi.
Açıklamada, "Değerli futbolcularımıza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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