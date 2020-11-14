İstanbul Park'ın asfaltı için 'yanlış lastik' itirafı

Formula 1 İstanbul GP'sinde pistin yeni asfaltlanmış olmasının 'buz üzerindeymiş gibi' hissettirdiğini bir çok pilotun söylemesinin ardından ortaya çıkan polemiklere ünlü lastik üreticisinden ilginç bir çıkış geldi.



Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi konumunda olan Pirelli'nin F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola, İstanbul pistine hazırlıksız yakalandıklarını itiraf ederek 2011'den gelen bilgilerle yarışın kurgusunu yaptıklarını söyledi. Yarışa gelmeden önce C1, C2 ve C3 gibi en sert bileşiklerden oluşan sert lastikler yerine daha yumuşak lastik seçimi yapmaları gerektiğini itiraf etti.



"LASTİK SEÇİMİNDEN İLK SEANS GEREKSİZ GEÇTİ"



Cuma günkü antrenman turlarının ilk seansında sert lastikler kullandıklarını söyleyen Isola, "C1, C2 ve C3 gibi sert alaşımlar bu gibi pistlere iyi uyum sağlayamaz. Ayrıca çok fazla kaygan olmasıyla başa çıkılmasında diğer faktörler de bize hiç yardımcı olmadı, yeni asfalt veya asfaltın PL1'den önce ıslatılması gibi. Bu nedenle antrenman turlarının ilk seansı biraz gereksiz geçti, ikinci seansta zamanlar düşmeye başladı. Buna rağmen %100'ünü kimse veremedi" diye konuştu.



"SERT LASTİK BİZİM HATAMIZDI"



Mario Isola araçların lastik bakımından piste uyum sağlaması ile ilgili kendilerinin de hatalı olabileceğini kabul ederek, "Bu pisti tanıyoruz ancak bilgilerimiz çok çok eski. Neredeyse 10 yıldır gelmediğimiz bu pist için belki de en sert lastiklerle gelmemiz hataydı. İstanbul'u her açıdan yeni bir parkur olarak görmeliyiz. Bugün ile alakası olmayan 2011 verilerine bakmakla yetindik" sözlerini kullandı.



"8. VİRAJ DIŞINDA LASTİK AÇISINDAN ZOR YER YOK"



8. virajla ilgili de konuşan Isola, "8. virajın lastikler açısından çok talepkar olduğunu biliyorduk. Ancak parkurun geri kalanına baktığımızda lastikler açısından o kadar da zorlayıcı değildi. Asfaltın özelliklerini daha önceden bilmek ve yumuşak bileşenli lastikler getirmek daha iyi olurdu" diyerek sözlerini tamamladı.



