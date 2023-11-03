İstanbul derbisinde İstanbulspor'un konuğu Pendikspor

Süper Lig'de 11. hafta maçında iki İstanbul ekibi İstanbulspor ile Pendikspor karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul derbisinde İstanbulspor'un konuğu Pendikspor
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03 Kasım 2023 15:26
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Cumartesi günü İstanbulspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka sağanak nedeniyle ertelenen İstanbulspor, geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgiyle 5 puan toplayıp 19. sırada haftaya girdi.

Pendikspor ise 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 7 puanla 18. basamakta yer aldı.

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