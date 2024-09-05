İspanya-Sırbistan maçında gol sesi yok

UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında İspanya, Sırbistan ile karşılaştı. Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.



Son Avrupa Şampiyonu İspanya, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne 1 puanla başlamış oldu.



İspanya'nın yıldız isimleri, Dani Olmo, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi yıldızlar etkisini pek fazla gösteremedi.



Grubun bir sonraki maçında İspanya, İsviçre ile oynayacak. Sırbistan ise Danimarka ile karşılaşacak.





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