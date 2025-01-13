İspanya'dan Antony'e talip!

Manchester United futbolcusu Antony ile La Liga ekibi Real Betis ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İspanya'dan Antony'e talip!
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13 Ocak 2025 17:37
Son güncelleme 13 Ocak 2025 17:46
Ara transfer döneminde Manchester United'dan ayrılması beklenen oyuncuların isimleri netleşmeye başladı.

Gündeme gelen son isim ise Brezilyalı yıldız Antony.

Sky Sports'un haberine göre, Antony'nin İspanya ve Yunanistan'dan talipleri var. 

REAL BETIS İSTİYOR

Brezilyalı futbolcu ile İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ilgileniyor. 

Real Betis, Antony'nin transferi için Manchester United ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. 

Teklifin detayı belirtilmese de kiralık teklif yapılma olasılığı yüksek görülüyor. 

OLYMPIAKOS DEVREDE

Antony ile ilgilenen tek takım Real Betis değil. 

Geçtiğimiz günlerde Antony'nin adı, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos ile de anılmıştı. 

ANTONY'NIN PERFORMANSI

Brezilyalı kanat oyuncusu, Manchester United formasıyla çıktığı 94 maçta 12 gol 5 asist yaptı. 

Erik Ten Hag döneminde kadroya katılan Antony, 22-23 sezonunda Ajax'tan 86 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

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