İsmail Yüksek: "Ermenistan bizim rakibimiz değil"

İsmail Yüksek, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek: 'Ermenistan bizim rakibimiz değil'
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25 Mart 2023 23:52
İsmail Yüksek, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek, "Zor bir maçtı. Geriden gelip kazanmayı bildik. Takımımızı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. EURO 2024 elemelerine iyi başlamak gerekiyordu. İlk maç... Zor bir deplasman... Ermenistan bizim rakibimiz değil ama zor bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz. Önümüzde Hırvatistan maçı var. Önemli olan maç o. O maçı düşünmemiz gerekiyor. Tüm Bursa'yı Hırvatistan maçına bekliyoruz. Onların da desteğiyle inşallah galibiyet alabiliriz." dedi.

Hırvatistan maçına da değinen başarılı oyuncu, "Gruplara galibiyetle karşılamak iyidir. İyi başladık. Hırvatistan maçı farklı olacaktır. Kendi vatanımızda, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Oradaki coşku, istek ve destekle zor bir maç bekliyor bence Hırvatistan'ı. Bursa benim için çok önemli bir yere sahip. Taraftarını da biliyorum. O yüzden diyorum, Hırvatistan için çok zor maç olacak diye." açıklamasını yaptı.

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