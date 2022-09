İsmail Yüksek: 'Çok heyecanlıyım'

A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan İsmail Yüksek, milli takım formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.



İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Herkesin hayali olan A Milli Takım formasına aday gösterilmek çok büyük bir gurur. İnşallah bana gösterilen güveni en iyi şekilde sahada performansımla gösteririm." dedi.



Kendisi için ilklerle dolu bir sezonun olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluk ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Her zaman çalışan ve hayal eden bir futbolcuyum. O hayalin peşinde koşan bir futbolcuyum, şu an o hayali yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum." açıklamasını yaptı.



Milli takıma çağrıldığının haberini aldığında çok mutlu olduğunu belirten Yüksek, "Kulüpteydim telefon geldi. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi. Heyecanlandım, yemek yerken titriyordum, çok heyecanlıydım. Rakipler hakkında konuşmak yanlış olur. Biz şu an hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Şu ana kadar ağabeylerimiz, arkadaşlarımız çok iyi getirmiş. Lideriz, puan kaybı yaşamadık. Bizim asıl hedefimiz lider bitirmek ve gol yememek. B Ligi'ne ve ardından A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Casemiro ve Modric'i izlediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Futbol aslında mücadele ve güce dayalı oldu. Hücumsal bir oyuncuydum, bu sene 6 numara oynuyorum ilk kez. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric... Boş kalınca sürekli izliyorum. Bu mevkiye alışmak istiyorum. En iyi performansımı sahada vermek istiyorum." dedi.



İsmail Yüksek ayrıca, "Teknik ekiple tanıştım. Güzel karşılama için teşekkür ederim. Benden istediklerini biliyorum, oyunumla istediklerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Hayallerimin olduğu yerdeyim şu an. En büyük hayalim burasıydı. Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olmak." diyerek sözlerini noktaladı.