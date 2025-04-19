İsmail Köybaşı: "Attığım zaman güzel goller atmayı seviyorum"

Göztepe'de İsmail Köybaşı, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Köybaşı: 'Attığım zaman güzel goller atmayı seviyorum'
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19 Nisan 2025 21:29
Göztepe'de forma giyen İsmail Köybaşı, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı. 

İsmail Köybaşı, "İlk yarı, ikinci yarı bambaşka iki Göztepe vardı. Beşiktaş, ilk yarıda daha dominant oynadı. İkinci yarıda golle birlikte komple biz daha domine oynadık, gol bulduk. Goller de bulabilirdik. Galibiyete yakın olan bizdik.

Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, kolay bir maç olmadı. Yenilmedik, galip gelebilirdik. Güzel bir yoldayız. Hedefleri olan, camia ile bütünleşmiş, güzellikleri hep benimseyen, değerlerine önem veren bir camiadayız. Güzel bir maç oldu. 1 puanla ayrıldık. Kupa maçına konsantre olacağız. Adım adım gidiyoruz." dedi.

"GOLÜM BUGÜNE DENK GELDİ"

Attığı gol hakkında konuşan oyuncu, "Golüm güzeldi. Bugüne denk geldi. Attığım zaman güzel goller atmayı seviyorum. Güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Enseyi karartmaya gerek yok.

Önümüze pozitif bakmalıyız. Arada ufak tefek aksamalar olur. Bunların üstesinden gelecek bir camiayız. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu camianın içindeki herkese, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam oldu, umarım daha güzel akşamlar yaşarız." ifadelerini kullandı.
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