İsmail Kartal: "Trabzonspor'u yeneceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Trabzonspor'u yeneceğiz'
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06 Mart 2022 17:55
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşılaşmasına moralli çıkacaklarını belirten İsmail Kartal "Son 3 maçı kazandık. Birlikte çalışarak istediklerimi daha iyi anlayarak, üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Mesut Özil'i kadroya döndü. Enner Valencia'nın bileğinde problem var. Moralimiz yüksek. İyi hazırlandık. Sahamızda kazanmak istiyoruz." dedi.

İsmail Kartal ayrıca "Abdullah Avcı ile istikrarlı bir Trabzonspor var. Şampiyon olmak istiyorlar. Güçlü bir Trabzonspor var. Rakip kim olursa olsun bugün kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle takımımız iyi oynayacaktır. İnşallah her şey planladığımız gibi olur." diye konuştu.

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