İsmail Kartal: 'Panik yok, goller devam edecek'

Süper Lig'de kritik viraja girilen bu dönemde,'de başta Edin Dzeko olmak üzere hücum oyuncularının son vuruşlarda sıkıntı yaşamaya başlaması tartışma konusu oldu. Ancak İsmail Kartal'ın bu konuda hiçbir endişesi yok.Fenerbahçe, bu sezon farklı galibiyetlerle adından söz ettirdi. Hücum hattındaki oyuncular, kariyerlerinin en skorer dönemlerini yaşadı. Fenerbahçe, şu ana kadar 59'u ligde olmak üzere resmi karşılaşmalarda tam 99 kez fileleri sarsarak rekor kırdı.Rakamlar ortadayken, son iki karşılaşmada kaçırılan fırsatlar özellikle taraftarlar arasında endişe yarattı. Kanarya, Samsunspor karısında net pozisyonları harcayıp 1-1 berabere kalarak çok bir kayıp yaşamıştı. Başakşehir maçında ise rakip ceza sahasında 71 defa topla buluşularak rekor kırıldı, karşılaşma adeta tek kale oynandı. Buna rağmen galibiyet, 90+4'te Batshuayi'nin penaltısıyla geldi. Takımdaki panik görüntüsünün ardından İsmail Kartal, futbolcularına güven aşıladı. İşte detaylar...Ligde kritik viraja girilen bu dönemde, başta Dzeko olmak üzere hücum oyuncularının son vuruşlarda sıkıntı yaşamaya başlaması tartışma konusu oldu. Ancak İsmail Kartal'ın bu konuda hiçbir endişesi yok. Başarılı teknik adam taraftara ve camiaya seslenerek,mesajını verdi. Kartal'ın ayrıca dünkü antrenmanda oyuncularıyla da bu konu hakkında konuştuğu öğrenildi.Başarılı teknik direktörün takımla yaptığı toplantıdasözleriyle moral verdiği kaydedildi.