İsmail Kartal: 'Önce stoper alın!'

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Teknik Direktör İsmail Kartal bir araya gelerek, devre arasında takıma yapılacak takviyelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kartal, stoper ve orta sahaya transfer isterken Becao ve Djiku'nun durumları nedeniyle önceliğin savunmaya verilmesini talep etti. İkinci transfer tescil dönemi 11 Ocak'ta başlıyor. Tecrübeli hoca, stoper transferinin bu tarihe yetiştirilmesini istedi.
İLK ADAY KEHRER
Sarı-lacivertlilerde stoper transferi için öne çıkan isim, West Ham'dan Thilo Kehrer. 27 yaşındaki Alman stoperin kiralanması gündemde.
SAVIC'LE SICAK TEMAS
Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic için gündemde. İspanyol devi ile bu sezon 13 maça ilk 11'de çıkan, kontratı sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Karadağlı stoperin bonservisini alıp gelmesi için çaba harcanacak. İlk görüşme, İstanbul'a gelen Savic'in menajeri Zarko Pelicic ile yapıldı.
BECAO DÖNÜYOR, DJIKU GİDİYOR!
Tendonundaki kopma nedeniyle kasım ayında ameliyat olan Becao'nun ocak ayının ikinci haftasından itibaren sahada bireysel çalışmalara başlaması, şubatta ise takıma katılması bekleniyor. Ancak Brezilyalı stoper dönerken Djiku gidecek. 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Kupası nedeniyle Kanarya, Ganalı stoperinden en az 5 maçta yoksun kalacak.
Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel de aynı süreçte olmayacak. Gana ile Nijerya grup maçları sonunda turnuvaya veda ederse bu iki oyuncu 28 Ocak'taki Ankaragücü maçına yetişecek.
İLK ADAY KEHRER
Sarı-lacivertlilerde stoper transferi için öne çıkan isim, West Ham'dan Thilo Kehrer. 27 yaşındaki Alman stoperin kiralanması gündemde.
SAVIC'LE SICAK TEMAS
Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic için gündemde. İspanyol devi ile bu sezon 13 maça ilk 11'de çıkan, kontratı sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Karadağlı stoperin bonservisini alıp gelmesi için çaba harcanacak. İlk görüşme, İstanbul'a gelen Savic'in menajeri Zarko Pelicic ile yapıldı.
BECAO DÖNÜYOR, DJIKU GİDİYOR!
Tendonundaki kopma nedeniyle kasım ayında ameliyat olan Becao'nun ocak ayının ikinci haftasından itibaren sahada bireysel çalışmalara başlaması, şubatta ise takıma katılması bekleniyor. Ancak Brezilyalı stoper dönerken Djiku gidecek. 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Kupası nedeniyle Kanarya, Ganalı stoperinden en az 5 maçta yoksun kalacak.
Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel de aynı süreçte olmayacak. Gana ile Nijerya grup maçları sonunda turnuvaya veda ederse bu iki oyuncu 28 Ocak'taki Ankaragücü maçına yetişecek.