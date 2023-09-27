İsmail Kartal'ın sahadaki komutanı: Dusan Tadic

Avrupa Konferans Ligi kulvarı ve Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçı da kazanan Fenerbahçe'de Dusan Tadic kilit bir rol oynuyor. Sezona çok iyi başlangıç yapan Sırp futbolcunun son dönemde doğrudan skor katkısı olmaması eleştirilere yol açsa da teknik heyet, Tadic'ten çok memnun.
OYUNUN MERKEZİ TADIC
Tecrübeli futbolcunun en önemli özelliği ise sarı-lacivertli takımda oyunun mimarı olması. Doğrudan skor ve asist katkısı önemli olsa da Tadic'in bundan da kritik bir görevi bulunuyor. İsmail Kartal'ın inşa ettiği oyunun merkezinde Tadic yer alıyor.
BAŞLANGIÇ NOKTASI
Ofansif anlamda tüm toplar onunla buluşuyor. Adeta oyunun başlangıç noktası olan yetenekli futbolcunun dağıttığı toplar devamında asist ya da gole dönüşüyor. Tadic top saklama ve tutma özelliği ile de takım arkadaşlarının rakip yarı saha ya da ceza sahasına yerleşmesi için zaman kazandırıyor.
Sarı-lacivertli takım rakip sahaya yerleştikten sonra gerek set hücumuyla gerekse de yetenekli ayaklarıyla sonuca gitmeye çalışıyor. Bu yüzden Tadic'in teknik heyet için önemi sadece asist ya da skor katkısı ile doğrudan bağlantılı değil. Oyunun mimarı olarak öne çıkan Tadic, teknik heyetin tüm taleplerini yerine getiriyor. Deneyimli oyuncu liderlik özellikleriyle de takımın en güvenilen isimleri arasında yer alıyor.
OYUNUN MERKEZİ TADIC
Tecrübeli futbolcunun en önemli özelliği ise sarı-lacivertli takımda oyunun mimarı olması. Doğrudan skor ve asist katkısı önemli olsa da Tadic'in bundan da kritik bir görevi bulunuyor. İsmail Kartal'ın inşa ettiği oyunun merkezinde Tadic yer alıyor.
BAŞLANGIÇ NOKTASI
Ofansif anlamda tüm toplar onunla buluşuyor. Adeta oyunun başlangıç noktası olan yetenekli futbolcunun dağıttığı toplar devamında asist ya da gole dönüşüyor. Tadic top saklama ve tutma özelliği ile de takım arkadaşlarının rakip yarı saha ya da ceza sahasına yerleşmesi için zaman kazandırıyor.
Sarı-lacivertli takım rakip sahaya yerleştikten sonra gerek set hücumuyla gerekse de yetenekli ayaklarıyla sonuca gitmeye çalışıyor. Bu yüzden Tadic'in teknik heyet için önemi sadece asist ya da skor katkısı ile doğrudan bağlantılı değil. Oyunun mimarı olarak öne çıkan Tadic, teknik heyetin tüm taleplerini yerine getiriyor. Deneyimli oyuncu liderlik özellikleriyle de takımın en güvenilen isimleri arasında yer alıyor.