İsmail Kartal'ın Fred planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa karşısında Fred'i oynatmak istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın Fred planı!
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23 Şubat 2024 09:40
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı atlatan, MR sonuçları da temiz çıkan Fred'in küçük de olsa oynama ihtimali üzerinde titizlikle duruluyor.

Ligde üçüncülüğü hedefleyen ve 48 gol atarak golcü özelliğiyle öne çıkan Kasımpaşa karşısında tedbiri elden bırakmak istemeyen İsmail Kartal, rakibin etkili isimleri Aytaç Kara, Hajradinovic, Nuno Da Costa ve Fall'u durdurma üzerine çalışırken, Fred'in de sağlık durumunda bir risk bulunmuyorsa bu kritik maçta sahaya sürmek istiyor.

Brezilyalı yıldızın bu maçta görev alıp almayacağı bugün yapılacak (cuma) son antrenmandan sonra maç günü netleşecek.

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